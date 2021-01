In un’epoca in cui si lotta per far passare il messaggio che la bellezza di una donna non sta nel suo aspetto fisico, lascia l’amaro in bocca l’attacco che Antonella Elia sferra contro la De Grenet proprio usando questo argomento. Un siparietto veramente deplorevole.

Crediti foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Mediaset