GFVip, chi è la Emily tanto citata nella casa?

Il mistero è presto svelato: pronti a scoprire chi è Emily? Per spiegare chi sia la misteriosa donna di cui tutti ormai parlano al GF Vip bisogna fare un passo indietro, uscire fuori dalla casa di Cinecittà e collegarsi a TikTok. È sul sociale più in voga del momento che è diventata famosa Carimadituttoedipiù, una utente nota per dispensare consigli sentimentali. La ragazza, molto seguita sul web, cura anche una rubrica su RadioCento, dal titolo La Posta di Carima.

Foto: Kikapress