Dopo i fuori onda molto caldi in cui per ben due volte si è rischiato di arrivare alle mani (uno con l’ex coinquilina Matilde Brandi e un altro con una delle autrici dello show), Franceska Pepe non era presente in studio durante l’ultima puntata del serale del GfVip.

Crediti foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset