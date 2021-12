Agli utenti che seguono con passione il Gf Vip non sfugge niente. Non è sfuggito nemmeno che nell’ultima puntata del lunedì in diretta su Canale 5, Alfonso Signorini ha tirato fuori l’argomento ormai scottante che riguarda Soleil Sorge e Alex Belli soltanto dopo le 23.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset