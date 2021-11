Alex Belli è finito al centro delle polemiche, ancora una volta. Dopo essere stato attaccato in studio, l’attore si è sfogato in Casa. In un discorso con Soleil, Alex addirittura ha parlato di essere stato “incastrato” per partecipare ai programmi televisivi, dall’Isola dei Famosi al Gf Vip.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset