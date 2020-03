Gf Vip, alta tensione in casa

Secondo alcuni tweet comparsi nelle ultime ore, scritti principalmente da chi segue la diretta del Grande Fratello H24, Valeria avrebbe utilizzato una pentola usata in cucina come bacinella per l'”ammollo” della sua biancheria intima.

#gfvip oggi tutti hanno fatto i complimenti a Paola x l ottima pasta quando in realtà è merito della Marini che ha messo a marinare le sue mutande nella pentola che loro usano x cucinare https://t.co/quybXapUcR — celine…. (@celineILOVEYOU2) March 6, 2020