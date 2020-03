La Casa del Gf Vip è una bolla protetta...

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, un mistero inquietante serpeggia nella Casa: il reality è iniziato quando ancora del Coronavirus, almeno in Italia, nessuno aveva mai sentito parlare. I concorrenti quindi si trovano in una specie di bolla protetta, dal momento che anche gli ultimi ingressi sono stati autorizzati quando ancora il paese non si trovava in situazione d’emergenza.