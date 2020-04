Valeria Marini assente dalla finale del Gf Vip

In una intervista al settimanale ‘Nuovo’, Valeria ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello in termini non proprio entusiastici: “È stato molto pesante, meglio dimenticare…Non mi sono piaciute mani addosso e insulti…”.

Alla domanda se pensa di andare per vie legali, Valeria non raccoglie: “Non lo so, ci penseranno i miei avvocati…Al momento ho solo un pensiero: dare una mano in questa emergenza”. Valeria Marini si sta dando infatti molto da fare per raccogliere fondi per gli ospedali, sfruttando la sua popolarità: “Sto raccogliendo fondi tra i mie conoscenti per poter inviare più macchinari possibili nelle strutture”