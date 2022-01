E’ in arrivo una nuova puntata del “Grande fratello vip” e anche questa sera le sorprese non mancheranno per i gieffini all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo l’uscita di Manuel Bortuzzo, Lulù sembra dedicare più tempo alle proprie amiche ma c’è qualcosa che non le torna.

FOTO:@KIKAPRESS