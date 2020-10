GF Vip: Stefania Orlando in lacrime per Tommaso Zorzi si confida con Maria Teresa Ruta

Poi, in serata, Stefania Orlando è scoppiata a lacrime con Maria Teresa Ruta, tanto che le due si sono accoccolate a letto parlando delle nuove dinamiche in corso al GF Vip.

“Sto così per Tommy – ha ammesso Serena – Secondo te devo parlarci? Sono contenta se lui è felice ed ha trovato un amico qui dentro. Tu lo sai per me è come un figlio. Io, anzi, sono felicissima per lui. Per questo non gli ho parlato, perché non lo voglio limitare. A volte basta anche solo un abbraccio”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy