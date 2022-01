E’ in arrivo una nuova puntata del “Grande Fratello Vip” e le sorprese non mancheranno. Soleil Sorge sarà una delle protagoniste di questa serata dal momento che oltre alla storia con Alex Belli e Delia Duran, è una dei concorrenti al televoto per accedere direttamente alla finale.

FOTO: per gentile concessione di Endemol Shine Italy