Alfonso Signorini non può condurre il Gf Vip?

In questi giorni difficili i programmi di intrattenimento possono essere una “valvola di sfogo” per le persone chiuse in casa: è quindi del tutto legittimo pensare a far andare avanti programmi come il Grande Fratello Vip, ma bisogna essere sicuramente un po’ più creativi per farlo in sicurezza e rispettando le normative.

Secondo Davide Maggio, che si è espresso in un tweet, mercoledì il Grande Fratello potrebbe andare in onda in uno scenario del tutto inedito.