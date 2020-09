GF Vip, Tommaso Zorzi ha la febbre

Non inizia bene l’avventura al GF Vip per Tommaso Zorzi. Il noto influencer, dopo la diretta, ha confidato ai suoi coinquilini di avere la febbre. Una circostanza che in piena pandemia ha messo in allerta pubblico e concorrenti anche se il cast è stato sottoposto al tampone prima di varcare la fatidica porta rossa. Intanto, il 25enne è andato a letto con la temperatura alta, chiedendo alla produzione alcune medicine.

Foto: Kikapress