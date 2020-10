La storia fra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non decolla: nonostante il grande seguito che ha la coppia fuori dalla Casa, è proprio la showgirl a tirare il freno a mano e a ripetere come un mantra che Pierpaolo è una bella persona ma che non potrà essere altro che un “amico speciale”. Lui invece sembra innamorato perso e non intenzionato ad arrendersi.