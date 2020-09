GF Vip, Elisabetta Gregoraci non entra nella prima puntata

Ieri sera l’attesa era tutta per lei, ma il pubblico è rimasto deluso e dovrà aspettare ancora qualche giorno per vederla entrare nella casa più spiata d’Italia. Tra i “vipponi” che hanno fatto ingresso al GF Vip nella prima puntata mancava infatti Elisabetta Gregoraci. Le voci su un possibile slittamento della sua partecipazione al reality erano giunte prima della messa in onda del programma e sono state confermate in diretta.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset