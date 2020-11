GF Vip: Patrizia de Blanck picchia Enock Barwuah e fa piangere Adua

Tommaso Zorzi, invece, è rimasto totalmente scioccato dal comportamento della Contessa, al punto da esprimere tutta la propria indignazione per il comportamento della De Blanck: “Oggi ha dato due sberle ad Enock, schiaffi pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata. Chiedete ad Enock. Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende“.

Poi, parlando con Maria Teresa e Stefania, ha rivelato di voler proporre proprio la De Blanck per la prossima eliminazione: “Sai che volevo nominare la Contessa? mi ha detto ‘sparati’, mi ha dato dello stro..o. Non ha mai cucinato, mai lavato un piatto. È sempre sdraiata. Non le puoi dire niente… però quando ha bisogno…”

LEGGI ANCHE: — Giada De Blanck, un fiume in piena: ‘ingiusto destino’, quel post su Instagram mentre la contessa è nella casa del GfVip. Cosa dichiara sui social

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy