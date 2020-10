Orologio gate al Gf Vip: ecco com’è andata. I concorrenti del Gf consultano, per avere un’idea dell’orario, l’orologio del forno: gli autori però, forse per togliergli anche questo punto di riferimento, hanno detto in confessionale ad Enock che quell’orologio va male. A quel punto il concorrente è uscito avvertendo i compagni che non era mezzanotte e venti, come indicato dall’orologio del forno, ma molto più tardi, cioè le due passate.