“Allontanati da me, sei cancellata per sempre. Non voglio sapere neanche come ti chiami, chi sei. Non parlare con me” ha sbottato la contessa. Giulia ha provato a spiegare la sua decisione: “Loro (Maria Teresa, Elisabetta, Stefania, ndr) non le avrei nominate mai, ma non fare così, è un gioco. Non puoi dire queste cose, non va bene”. Lei ha replicato con un secco: “Non me ne fr*ga niente, puoi dire quello che vuoi”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy