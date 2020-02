Patrick idolo del GF Vip

Arrivato alla sua terza partecipazione al GF, Patrick si è imposto come veterano dello show e personaggio ideale. Si, perché Patrick ha dimostrato nel corso degli anni di essere l’uomo perfetto per i reality show, e vi spieghiamo perché.

Patrick suscita ilarità grazie alla sua voglia di scherzare e prendere in giro, come in questo episodio in cui si frappone tra Zequila e la Volpe facendo da interprete ad un maldestro tentativo di seduzione da parte dell’uomo.

La caccia alla Volpe di Zequila 🦊😂 Patrick nelle vesti di Olga Fernando (è un best of.. 12 minuti erano too much 😂) #gfvip pic.twitter.com/RghJoq4L1g — Benedetta Marchini (@BeBe90) February 5, 2020

