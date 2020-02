Oblò off limits per Paolo

Niente tenere effusioni nell’oblò la notte scorsa per Clizia e Paolo: la modella siciliana non ha voluto far entrare nella sua stanzetta il ragazzo.

LEGGI ANCHE: — A Eleonora Giorgi non piace la coppia Clizia e Paolo? Come ha definito lei e suo figlio

foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset