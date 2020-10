GF Vip: Mario Balotelli difende il fratello sui social network

Nel frattempo spuntano altri dettagli su Mario Balotelli e Dayane Mello, specie sui social network, dove il calciatore è tornato sulle polemiche, chiedendo anche scusa.

Prima Mario Balotelli ha scritto: “Dayane, io e mio fratello ti vogliamo bene davvero”.

Poi, in una stories, ha scritto: “Ragazze chiedo scusa se qualcuno si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene, anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti. Chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi! Ho 2 mamme, 3 sorelle, 1 figlia. Le donne sono la mia vita, basta speculare sull’ignoto!”

Queste sue affermazioni, però, sembrano essere foriere di nuove polemiche. Perché prima Mario non parlava mai di Dayane, mentre ora la nomina di continuo? E, inoltre, perché durante la puntata del GF Vip non sono stati mostrati anche questi messaggi?

