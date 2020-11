GF Vip: lo scivolone di Selvaggia Roma potrebbe costarle già la squalifica

“Al Grande Fratello di nuovo viene usata la parola ‘mongoloide’ con intento spregiativo e offensivo per le persone con sindrome di Down – ha scritto CoorDown in un tweet – Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio!”

Di sicuro, dopo la denuncia dell’associazione che tutela le persone con sindrome di Down, l’atteggiamento e le parole di Selvaggia Roma non rimarranno certo inosservate. A Selvaggia toccherà una fine simile a quella di Stefano Bettarini?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy