Ares Gate: le nuove rivelazioni sulla setta satanica

I due, a quanto pare, erano entrati all’interno di una setta, sulla quale ora parla Amedeo Venza, raccontando che c’è qualcosa di più.

“In riferimento alla rivelazione fatta da Adua la scorsa notte nella casa del GF Vip – ha scritto il blogger – volevo dirvi che purtroppo è tutto vero e si tratta di un argomento delicatissimo. La setta satanica è una cosa seria ragazzi e spero che si vada fino in fondo di questa storia perché io ero al corrente di molte cose che Adua non ha ancora detto come ad esempio il fatto che all’interno di questa setta c’era gente che è finita in ospedale o addirittura ha tentato il suicidio. Tante di queste storie assurde le ho sapute tempo fa da Donna Pamela”. Donna Pamela sarebbe la Perricciolo, diventata famosa per essere l’agente di Pamela Prati durante lo scandalo Mark Caltagirone.

foto: Kikapress