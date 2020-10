GF Vip, volano stracci tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi

Lei si difende, ammette di aver incontrato Zorzi in albergo ma non di aver parlato di Massimiliano. “Mi stai usando, non te lo permetto” ha replicato. Poco dopo, parlando con altre coinquiline, Adua si è sfogata: “Mi fa schifo” ha detto riferendosi Tommaso, reo a suo dire di aver riferito a tutti in casa quella presunta confidenza su Morra. Insomma, la situazione è esplosiva e la miccia non è stata ancora spenta…

Foto: gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy