Il rapporto tra Tommaso e Francesco, nella casa del GF Vip, ha subito diversi scossoni. L’ultimo, in ordine di tempo, l’annuncio del prolungamento del programma fino a febbraio. Una notizia che ha mandato in crisi tutti, in realtà, e che ha fatto discutere anche i due inseparabili amici, anche se poi hanno fatto pace nella notte. La loro amicizia è spesso criticata sui social e c’è chi ritiene che il figlio di Alba Parietti, con i suoi discorsi, metta in difficoltà l’influencer. Ma in difesa di Oppini, si schiera la sorella di Zorzi, Gaia, che ha detto la sua su Twitter.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy