La regia censura i concorrenti del GF Vip

Franceska Pepe è riuscita a litigare anche con un’autrice del GF Vip. La modella si sarebbe infuriata perché la produzione non le avrebbe mandato un autista per andare in stazione. A rivelare i dettagli della discussione è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi: “Franceska è rimasta molto male perché la produzione o l’agente non le hanno mandato l’autista per andare in stazione. Cosa che comunque non si fa a nessuno, nemmeno con la Prati e il suo taxi, non è l’iter, soprattutto in questi tempi di crisi, non c’è un autista che ti porta in stazione”.

L’ex gieffina aveva minacciato di non presentarsi più nemmeno in studio, ma poi deve aver cambiato idea, forse solleticata dall’idea di poter stuzzicare i suoi ex coinquilini, proprio come ha fatto la scorsa puntata…

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy