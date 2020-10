GF Vip: il feroce litigio tra Enock e Guenda cancellato dal sito Mediaset

Insomma, un momento non proprio bellissimo che però ha finito per essere censurato dai canali ufficiali del reality. La clip inizialmente comparsa sui siti e i social è infatti misteriosamente scomparsa, tanto che molti utenti hanno finito per denunciare la cosa.

Ma perché mai il video del litigio tra Enock e Guenda sarà stato cancellato? Quale sarà il vero motivo? Voi cosa ne pensate? Saranno presi provvedimenti a riguardo?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy