Lorella Cuccarini argomento di discussione al GF VIP

Poi, Stefania Orlando tira in ballo la lettera di Lorella Cuccarini alla Rai: “A La Vita in Diretta ha mandato una lettera alla redazione dove diceva che si era sentita trattata in modo maschilista da Matano. Quelle della redazione si sono schierate tutte dalla parte di Matano. Tutte le donne erano con lui”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy