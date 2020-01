Valeria Marini rientra nella casa del GF Vip

Peccato che la permanenza di Valeria Marini nella casa del GF Vip potrebbe non durare a lungo. Come lei stessa ha ricordato più volte (decisamente tante volte), la showgirl è impegnata in uno spettacolo al Teatro Margherita di Roma e proprio mercoledì 29 deve ritornare in scena: domani stesso farà le valigie? In tanti già la rimpiangono.

Foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset – App Box di Mediaset