Signorini entra nella casa del GF Vip

Le informazioni ricevute dai concorrenti del GF Vip sul coronavirus hanno particolarmente preoccupato Fabio Testi, visto che suo figlio vive a Shanghai. Signorini ha rassicurato l’attore, comunicandogli che sta bene.

Nei giorni scorsi, nel pieno dell’emergenza, si era diffusa la voce che il figlio di Testi fosse rimasto bloccato in Cina, ma il suoa gente ha smentito tali indiscrezioni: è rimasto volontariamente a Shanghai, sta bene e non ha per ora intenzione di fa ritorno in Italia.

Foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset