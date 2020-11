Sulla questione è intervenuta a gamba tesa anche Alba Parietti, che ha così parlato delle affermazioni del figlio.

“Ragazzi tagliamo corto – ha scritto – se Francesco ha fatto realmente battute da bulletto da bar sport, sulle donne, (venute male) e ha offeso 2 signore per il gusto della battuta, non importa quale fosse il contesto o da dove sono scaturite, il momento, il tono ecc perché sono frasi infelicissime che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi su cui non si deve affatto scherzare. Mai! Deve chiedere scusa. Io non mi dissocio da lui, io mi incazzo moltissimo con Francesco, io lo vorrei menare”.

La Parietti non intende affatto giustificare le parole del figlio: “Senza tante giustificazioni che c’è ne siano o no e’ totalmente irrilevante. Non intendo difenderlo nemmeno un po’. Si deve solo sempre chiedere umilmente scusa se si offende la sensibilità e una categoria di persone. Violenza e botte non sono frasi appropriate a battute con gli amici, se si vuole fare gli spiritosi. Se no si è dei bulletti. Non aggiungo altro”.

foto: Kikapress