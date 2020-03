Fernanda Lessa e Antonella Elia: la lite

Dopo il litigio, quando tutto sembrava passato, Antonella Elia ha lanciato una maledizione un po’ ironica nei confronti di Fernanda Lessa e, continuando ad accusarla di aver rubato i biscotti, le ha detto: “Spero ti facciano tanto male al pancino, oltre al dente anche il pancino ti deve far male, ma per anni, per il resto della tua vita!”

"Spero ti facciano tanto male al pancino, oltre al dente anche il pancino ti deve far male, ma per anni, per il resto della tua vita!"

Gli auguri, quelli belli, firmati Antonella Elia, verso Fernanda Lessa.#gfvip pic.twitter.com/a1yHPlQC60 — Sandy (@Sandy___8) March 25, 2020

foto: Alessandra Corbi | Ufficio Stampa Mediaset