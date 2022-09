Elenoire Ferruzzi ha raccontato ai suoi coinquilini del Grande Fratello Vip il suo dramma vissuto durante la pandemia di Covid-19, nei quali è stata in coma per 4 mesi e poi per 2 mesi ancora in ospedale. Ecco cosa ha vissuto.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy