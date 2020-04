Denver e Paola parlano in codice

Mistero nella casa del GF Vip: Andrea Denver e Paola parlano in salotto ma i telespettatori non riescono a capire bene a cosa si riferiscano. I due concorrenti sembrano utilizzare un linguaggio in codice per mantenere segreto l’oggetto della conversazione.

LEGGI ANCHE: — Ecco il video piccante in cui Adriana Volpe al GF Vip si sbottona un pò troppo davanti a Denver e mostra…: ‘Copriti, non esagerare’

Foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset