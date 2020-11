Dayane Mello non resterà al GF Vip. La modella brasiliana, confidandosi con i suoi coinquilini dopo aver saputo che il programma andrà in onda fino a febbraio, ha deciso che si ritirerà dal gioco. La donna non ce la fa più a stare lontana dalla sua bambina: “Non posso restare. Ho bisogno di rivedere mia figlia” ha detto.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy