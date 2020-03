Cosa succederà al Grande Fratello Vip con l’emergenza coronavirus

Un paio di settimane fa, Alfonso Signorini e un infettivologo sono entrati nella casa del GF Vip per aggiornare i concorrenti in merito all’emergenza coronavirus. Tuttavia, molti di loro sembrano totalmente ignari di quanto stia accadendo realmente in Italia, in quanto la zona rossa è stata appena estesa a tutto il territorio nazionale dal premier Conte.

Foto: AppBox Mediaset