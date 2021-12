Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e le sorprese non mancheranno. A movimentare ulteriormente la situazione, nella puntata di lunedì 29 novembre 2021 sono arrivati Valeria Marini e Giacomo Urtis: veterani del GF Vip, i due faranno squadra ai fini della competizione, risultando come un unico concorrente. Dopo l’uscita di Clarissa, Lulù e Jessica sono ormai due concorrenti differenti.

FOTO: @KIKAPRESS