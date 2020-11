Agli autori del GF Vip lo sketc sul guinzaglio per uccelli interpretato da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi non è particolarmente piaciuto. Così il nome dell’oggetto è stato cambiato in guinzaglio per pennuti. Una censura che secondo qualcuno potrebbe costare cara ai due concorrenti: la conduttrice e l’influencer finiranno in nomination d’ufficio come ‘punizione’ per aver pronunciato la parola incriminata in diretta tv? Il sospetto è venuto dopo che il teelvoto in corso è stato annullato…

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GUARDA LO SKETCH DI TOMMASO ZORZI E STEFANIA ORLANDO CHE E’ STATO CENSURATO DAL GF VIP