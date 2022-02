Alcune parole pronunciate al GF Vip da Alex Belli non sono piaciute ai telespettatori. In particolare, l’attore ha detto alcune cose su Barù che non sono certo andate giù a tutti. Davvero l’enologo ha paura del compagno di Delia Duran?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy