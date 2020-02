Denver nomina Clizia ed è il caos

Antonio Zequila, che era presenta durante la discussione, prova a consigliare Clizia su come giustificarsi in puntata, visto che sa che la vicenda ha un seguito.

L’attore suggerisce di spiegare che quelle frasi erano un riferimento a qualche film e lei sembra cogliere la dritta…

Foto: AlessandraCorbiUfficioStampaMediaset

In esclusiva, il modo viscido in cui Zequila suggerisce a Clizia cosa dire per pararsi il fondoschiena in diretta televisiva e con gli autori.

Mio caro lumacone, sei il prossimo a fare un viaggetto a casa!✈️#GFVIP pic.twitter.com/VkIUisqjcE

— ℒ;🍁 (@blossompuff4) February 23, 2020