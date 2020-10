GF Vip: Alfonso Signorini spoilera l'eliminazione di Matilde Brandi

Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini si fa sfuggire uno spoiler grande come una casa. Prima della fine del televoto, il conduttore del reality show di Mediaset ha infatti fatto delle rivelazioni su Andrea Zelletta, rivelando di fatto in anticipo che a lasciare la casa sarebbe stata Matilde Brandi. Ecco che cosa è successo in diretta.

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset