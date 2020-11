Se l’è cavata con una lavata di testa e le scuse in diretta televisiva. Francesco Oppini non è stato squalificato dal GF Vip come molti telespettatori aveva chiesto con forza, facendo sentire la loro voce sui social. Il figlio di Alba Parietti, messo davanti all’evidenza di quelle terribili frasi sessiste su Flavia Vento e Dayane Mello, ha ammesso di aver sbagliato.

“Detta così fa schifo anche a me. Era ironia” ha esordito. Alfonso Signorini lo ha interrotto, sottolineando che non può esserci ironia in frasi sulla violenza contro le donne. Così Oppini ha aggiunto

“Di fronte a certe uscite si può solo chiedere scusa e tacere. Non posso dire altro. Rabbrividisco di me stesso. Chiedo scusa a Flavia Vento e Dayane Mello. Ho fatto una grande ca**ata, non sono giustificabile. Qualora ci fosse la squalifica sono pronto ad accettarla”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy