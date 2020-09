Gf Vip, Del Vesco e Morra gettano la bomba Ares gate

Sulla questione Ares Gate ha parlato anche Marco Bellavia, popolare conduttore della tv dei ragazzi anni ’90: rispondendo ad un utente che su Twitter si chiedeva come mai Gabriel Garko ha avuto relazioni solo con colleghe dell’agenzia e come mai la sua ex Eva Grimaldi si sia sposata con Imma Battaglia solo dopo esserne uscita, Marco ha scritto questo.

“Relazioni finte, è sempre stata usanza dagli anni 80 anche per coprire l’omosessualità di diversi personaggi. Oggi tutto dovrebbe essere cambiato, gli strascichi rimangono” e ancora “Ne vedremo delle belle questo è certo, altro che Mark Caltagirone. Qui andranno in galera persone davvero, finalmente” (fonte: Libero Quotidiano)