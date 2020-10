Gf Vip, il percorso di Adua si fa difficile

In poche parole i fan di Adua chiedono di sostenerla pubblicando una foto con la scritta #hosbagliatoancheio e il racconto di un episodio privato nel quale ci si è resi conto solo dopo di essersi comportati male: un po’ proprio come Adua, che si è prestata a finte love story per poi pentirsene dopo anni. Un modo per far sentire la propria vicinanza a Rosalinda/Adua, sottolineando che “noi non attacchiamo nessuno, pur con prove e dati di fatto reali, noi vogliamo trasmettere un messaggio concreto, positivo e costruttivo”.