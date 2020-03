Signorini aggiorna i concorrenti del GF Vip su coronavirus

Il marito di Adriana Volpe aveva annunciato che sarebbe partito in Costa Rica insieme alla figlia per ‘scappare’ dal coronavirus. da giorni non dà notizie di sè sulla sua pagina Instagram e qualcuno crede che possa essere bloccato fuori dall’Italia.

Tra i commenti più recenti apparsi ad alcune foto condivise sui social, qualcuno gli fa notare che la Costa Rica non è immune dal contagio del Covid-19. C’è anche chi gli ricorda che mercoledì la moglie potrebbe essere eliminata dal GF Vip e se uscisse dalla casa non troverebbe nessuno della sua famiglia ad aspettarla.

Vista anche la preoccupazione degli ultimi giorni di Adriana, Roberto farà arrivare un messaggio alla conduttrice?

Foto: Kikapress