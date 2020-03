GF Vip, concorrenti informati su coronavirus

The show must go on anche per Valeria Marini, che nella casa di Cinecittà ci è entrata solo da qualche giorno. “Vista la situazione che c’è fuori, meglio che si esca il più tardi possibile da qui” ha detto mentre chiacchierava con gli altri concorrenti. Ai quali ha anche raccontato di come il coronavirus sarebbe ‘fuggito’ da un laboratorio…

foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset