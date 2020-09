Gerry Scotti conduttore "generoso"...

Don Andrea è andato avanti come uno schiacciasassi anche nella puntata di mercoledì, anche se la sfidante Flavia ha cercato di arrestare la sua corsa: proprio durante la sfida a due, una delle definizioni da compilare era “Valle della Svizzera che ha dato il nome a una famosa razza bovina“. Il Don ci ha pensato su ed ha detto come prima risposta “Emmental”, a quel punto Gerry, per fare una battuta, ha commentato: “Non sarà mica Simmental?”