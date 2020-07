Tu si que vales, al via le registrazioni delle nuove puntate

Gerry Scotti deve rimettersi in forma al più presto anche perchè lo aspetta una stagione televisiva densa di impegni, come tutti gli anni: al momento lo vediamo impegnato sia in The Wall, nel preserale di Canale 5, che nella prima serata di venerdì con Lo show dei record. Per adesso si tratta di puntate in replica ma in settembre, quando riprenderà la consueta programmazione, lo zio Gerry dovrà tornare ad essere in gran forma!