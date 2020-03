Commozione a Chi vuol essere milionario

Non è la prima volta che Gerry Scotti si commuove pensando a suo papà che faceva l’operaio. Circa un anno fa era a accaduto a C’è Posta per Te. Ospite di Maria De Filippi, il conduttore aveva parlato del padre e tra le lacrime aveva ricordato il profondo legame con lui. “Io sono cresciuto in una famiglia modesta. Mio padre lavorava di notte eppure quei minuti che riusciva a dedicarmi ce li ho ancora nel cuore”.

Foto: Kikapress

