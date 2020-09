Gerry Scotti torna con Chi vuol essere milionario

Gerry Scotti è tornato in prima serata con Chi vuol essere milionario? lo storico quiz show che nel 2018 ha celebrato nel mondo i suoi 20 anni come format originale. Nessuna novità rispetto alla scorsa edizione, se non il ritorno della produzione in Italia. Stessa scenografia, stessa sigla e stesso conduttore per un programma amatissimo dal pubblico di Canale5. Ma zio Gerry, solitamente gentile e simpatico, in questa prima puntata ha fatto qualche battuta su una concorrente, infastidendo qualche telespettatore. E su Twitter sono spuntate un po’ di critiche.

Foto: Red Communications